Advertisement

伊朗據報在美國打擊其傳統通訊系統後，改用 SpaceX 的 Starlink 衛星上網服務作替代通訊，並用來監督攻擊無人機行動。據報一份夏季交予美國國防部長 Pete Hegseth 的機密報告記錄了這些用途，五角大樓回應指不知道有這份報告。

據報戰爭初期已用衛星網絡支援軍事行動

伊朗據報在戰爭初期已用 Starlink 支援針對美軍的行動，相關用途在 3 月初被發現。美國及以色列由 2 月 28 日開始空襲伊朗，伊朗隨即反擊中東多處美軍基地。據《華盛頓郵報》引述 4 名熟悉行動的人士，伊朗在美軍打擊其傳統通訊系統後，把 Starlink 用作替代通訊渠道。

機密報告內容 五角大樓稱不知情

伊朗使用 Starlink 指揮部隊及監督攻擊無人機的情況，據報載於美國中央司令部在夏季交予國防部長 Pete Hegseth 的機密戰況更新。一名熟悉報告內容的人士稱，文件只簡短交代這些用途；據報伊朗是未經授權接入服務。

五角大樓新聞秘書 Kingsley Wilson 表示，國防部不知道中央司令部曾就此事向國防部長辦公室提交報告。她拒絕回應伊朗曾否在軍事行動中使用 Starlink。

據報收緊 Starlink 終端銷售及身份核實

SpaceX 據報收緊 Starlink 終端的銷售及身份核實要求，包括要求授權經銷商核實每名購買及啟用終端的客戶，並暫停讓經銷商透過下游經銷商分銷終端的安排。

3 月 1 日伊朗無人機襲擊科威特舒艾巴港（Port Shuaiba）一處軍事設施，造成 6 名美軍死亡。據報 SpaceX 在襲擊後數小時內，要求時速超過 100 英里的飛行器進行身份核實，上述經銷限制則在其後數星期推出；惟報道未能確定該次襲擊有否使用 Starlink，五角大樓亦未公開調查結果。

SpaceX 據報在 3 月初已斷定伊朗把 Starlink 用於軍事行動，令行政總裁 Elon Musk 大為不滿。他亦不滿美軍以只供地面使用的較平價 Starshield（Starlink 軍用版）訂閱，操作低成本攻擊無人機 LUCAS。一名知情人士稱，最少 2 名公司高層在該星期內因這兩件事被解僱。

關閉伊朗終端或影響異見人士上網

伊朗據報在傳統通訊系統遇襲後改用 Starlink 支援軍事行動，SpaceX 據報已收緊終端銷售，五角大樓則稱不知道有相關報告。白宮沒有交代 Starlink 是否仍在伊朗上空運作。

有衛星業界高層指出，SpaceX 技術上可以關閉伊朗上空的 Starlink 終端，但同時會令依靠這項服務繞過政府斷網的異見人士失去網絡。換言之，關閉終端或可限制軍事用途，但代價會由依靠同一服務上網的人承擔。

來源：The Washington Post