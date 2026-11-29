Advertisement

日本文部科學省預告，宇宙航空研究開發機構（JAXA）預定 2027 年 4 月前後再次招募日本人太空人候補者，預計不限學歷及專業，為將來的月面探索和近地軌道活動培育人才。文部科學省預計同年 6 月前後開始接收申請文件，2028 年秋前後公布結果，現階段只是預告，尚未開放報名。

為何再招人：月面任務及經驗傳承

JAXA 再次招募太空人，是為日本 2030 年代的載人太空活動培育人才。日本文部科學省解釋，Artemis（阿提米斯）計劃等持續推進，載人太空活動的舞台由國際太空站（ISS）等近地軌道擴展至月面。

培育太空人需要一定年數，所以文部科學省希望新候補者趁現役太空人仍在職時承接他們的技術及經驗，為將來的月面探索和近地軌道活動作準備。據報 JAXA 現有 6 名現役太空人，平均年齡為 49 歲。

主導 Artemis 計劃的 NASA 早前宣布計劃於 2028 年載人登月，並希望從 2030 年代起在月球建立基地及長期人類駐留。據報日本以提供載人加壓月球車 Lunar Cruiser 作交換，獲承諾兩次讓日本太空人踏足月面的機會；新一代候補者將來可能參與月面任務，但官方未承諾他們會登月。

預計 2027 年 6 月前後收表

JAXA 預計在 2027 年 4 月前後開始招募，同年 6 月前後起接受申請文件，收表期約 3 個月，並於 2028 年秋前後公布甄選結果。文部科學省表示，這是現階段的時間表設想，計劃錄取若干名候補者，即少數幾名，未公布具體人數。

上一次公開招募在 2021 年度進行，共有 4,127 人報名。JAXA 在 2023 年 2 月選出諏訪理（Makoto Suwa）及米田あゆ（Ayu Yoneda）為候補者，兩人完成基礎訓練後，於 2024 年 10 月獲認定為太空人。

學歷及專業不限 甄選仍評核能力

JAXA 今次預計沿用上一次甄選的學歷及專業要求，即不限申請人的學歷及專業領域。不過上一次甄選考試會評核申請人是否具備相當於 4 年制大學畢業的能力，以及自然科學素養。

JAXA 會日後再研究今次招募簡章的細節，有意申請的人要留意正式公布的其他報名要求。

2027 年開招 星出彰彥盼找團隊人才

JAXA 預定 2027 年 4 月前後重開日本人太空人招募，2028 年秋前後公布結果，是 2021 年之後首次招募；現階段先公布計劃，讓有意者有時間準備。日本文部科學大臣關芳弘（Yoshihiro Seki）表示，期待有志探索太空這個人類新邊疆的人報名。

JAXA 太空人星出彰彥（Akihiko Hoshide）在書面評論中表示，很高興有機會傳承載人太空活動累積的技術、知識及經驗。他希望招募有好奇心和探究精神，並能作為國際團隊一員與同伴合作前進的太空人。

來源：文部科学省ホームページ、JAXA | 宇宙航空研究開発機構、CNET Japan、The Japan Times