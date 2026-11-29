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保誠香港發現客戶服務平台有部分客戶資料遭未經授權查閱，正陸續通知受影響客戶。據報保誠指事件涉及身份證、聯絡資料及保單號碼，客戶服務平台 myPrudential 仍可如常使用。

據報涉身份證及保單號碼

保誠香港於 11 月 26 日發現客戶服務平台出現資訊安全事件。據報保誠指，遭未經授權查閱的資料包括客戶身份證、聯絡資料及保單號碼，但每名受影響客戶涉及的資料不盡相同。

據報保誠指，事件不涉及完整信用卡資料，現階段未有證據顯示相關資料已遭不當使用。公司已通報相關主管機構，並立即採取措施加強資訊安全；截至發稿時，受影響客戶人數仍未有公布。

核實來電及訊息來源

保誠香港在官網提醒客戶留意可疑來電、電郵及訊息，先核實通訊來源，切勿向身份不明或未經授權人士透露個人資料。保誠亦建議客戶為帳戶設定獨立的高強度密碼，並定期更改。

保誠官網另有一則偽冒電郵提示，提醒公眾留意聲稱重新計算年度訂閱費用、要求在 24 小時內選擇信用卡收款的電郵。保誠表示，不會透過電郵或內嵌連結索取信用卡或敏感個人資料；收到這類電郵應直接刪除，切勿點擊連結或提供資料。

陸續通知受影響客戶 香港查詢渠道

保誠香港正陸續通知資料遭未經授權查閱的客戶，並會按需要提供協助；myPrudential 的服務如常。公司就事件可能引起的憂慮或不便致歉。

香港客戶如對事件有疑問，可致電保誠官網列出的香港熱線 2281-1100，服務時間為星期一至日上午 9 時至下午 6 時。客戶亦可電郵至 service@prudential.com.hk 查詢。

來源：Prudential、無綫新聞 TVB News