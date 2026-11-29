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SmartPLAY 康體通遭黑客非法進入，康文署初步調查指事件涉及約 9 萬個舊 Leisure Link 帳戶的個人資料；據報數字政策辦公室（數字辦）已與康文署及外判承辦商召開緊急會議，要求全面檢查系統。數字辦亦已向各決策局及部門發出緊急保安警示。

舊帳戶為何仍受影響

SmartPLAY 康體通在 2023 年取代原有 Leisure Link，供市民預訂康文署康體設施及參加康樂活動。舊帳戶資料在新平台啟用時一併遷移，讓原有用戶申請新帳戶時，可透過「重新啟動 Leisure Link 帳戶」功能自動提取舊資料。

康文署初步調查指，黑客非法進入這項功能，涉及的資料包括出生日期、電話號碼、地址、性別和電郵地址，其中約 1,500 名用戶的姓名亦受影響。事故不涉身份證明文件資料，系統亦沒有儲存信用卡或其他付款資料。

據報要求全面檢查系統及發保安警示

據報數字辦就 SmartPLAY 康體通事故召開緊急會議，要求康文署及承辦商全面檢查系統，確認其他功能有否受波及，並加強監察可疑或異常活動。數字辦在回覆傳媒查詢時表示，接獲通報後已提供技術意見，並要求康文署深入調查及提交報告。

據報數字辦因應近日接連發生的資訊保安事故，向各決策局及部門發出緊急保安警示，要求全面檢視所有面向互聯網的系統，並加強監察可疑或異常活動。如發現風險或漏洞，各局及部門須即時修復及採取防護措施。

兩項功能停用 康文署正通知受影響人士

SmartPLAY 康體通外洩事故初步涉及約 9 萬個舊帳戶，康文署已報警，正聯同承辦商通知受影響人士。平台已取消舊帳戶重新啟動功能，並會全面移除 Leisure Link 資料；「忘記用戶編號或密碼」功能則暫停，以便調查。

康文署表示，黑客曾非法使用「忘記用戶編號或密碼」功能，令系統向用戶發送驗證碼電郵，這部分不涉個人資料。署方提醒，沒有使用該功能卻收到驗證碼的用戶毋須理會；如忘記密碼，可帶同香港身份證到設有智能自助服務站（3S）的康樂場地或區內康樂事務辦事處辦理。

來源：News、Rthk