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Telegram 創辦人 Pavel Durov 近日在 X 警告，使用舊版 iOS 的 iPhone 單是開啟惡意網頁就可能遭入侵，Telegram 正向這批用戶發出更新提示。11 月公開的兩宗獨立攻擊都曾用相同的漏洞工具針對未更新的 iPhone，但 Telegram 沒有說明警告涉及哪些漏洞。

兩宗網頁攻擊共用漏洞工具

廣告安全公司 Confiant 指，11 月的 Optimizely 供應鏈攻擊與 MoldyRoost 惡意廣告活動，都曾用 Coruna 和 DarkSword 兩套漏洞工具攻擊有漏洞的 iPhone。兩宗活動各自獨立：前者透過網站採用的 Optimizely 程式碼散播，涉及 178 家機構；後者則用廣告把訪客帶到惡意網頁。

Confiant 指，受影響版本的 iPhone 只要載入 MoldyRoost 廣告指向的網頁，就可能遭入侵，毋須再下載檔案。這些工具可竊取加密貨幣錢包資料、儲存的密碼和訊息。Confiant 在規模最大的廣告子群組中，錄得 197 個以香港為目標的廣告網域。

更新通知沒有列明受影響版本

Telegram 向使用舊版 iOS 的用戶發出更新提示，提醒他們現有版本的漏洞可能危及資料及帳戶。Pavel Durov 形容 iPhone 用戶正遭大規模入侵，但 Telegram 沒有交代受影響的裝置數目，也沒有列出哪些版本會收到通知。警告沒有點名 Coruna 或 DarkSword，因此不能據此認定通知與上述兩宗攻擊有關。

按 iPhone 型號安裝保安更新

Telegram 的警告沒有界定哪些 iOS 版本受影響，但兩宗攻擊共用的 DarkSword 所利用的漏洞，Apple 已在 iOS 26.3 修補。按 Apple 的保安更新列表，iPhone 11 或更新型號可安裝適用的 iOS 27.2.1 或 iOS 26.7.3；iPhone XS、XS Max 及 XR 則有 iOS 18.7.12。

在 iPhone 開啟「設定」，進入「一般」再選「軟件更新」，便可查看並安裝裝置適用的最新版本。只在 App Store 更新 Telegram 或錢包應用程式，不會修補 iOS 本身的漏洞。

來源：Notebookcheck、Confiant