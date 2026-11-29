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WhatsApp 最近宣布推出定時發送訊息功能，用戶可提前 10 分鐘至 14 日設定發送時間，支援私人對話及群組聊天中的文字、相片和影片。即使發送者的手機屆時已經關機或耗盡電量，預約訊息仍可依時送出。WhatsApp 將於未來數星期在全球分批推出新功能。

長按發送鍵即可選擇日期及時間

WhatsApp 用戶在獲得新功能後，只需在對話中輸入文字或選擇相片、影片，長按原有發送按鈕，即可選擇日後發送的日期及時間。用戶可以查看所有尚未送出的預約訊息，若臨時改變主意，亦可在指定時間前刪除。

收件人收到定時發送的訊息時，畫面與普通訊息無異，不會顯示發送者曾預先設定時間。用戶可利用這項功能安排翌日早上發送的工作訊息，或提前準備給海外親友的生日祝福，毋須在對方所在地踏入凌晨時特意起床發送。

手機關機仍可發送 保留端對端加密

WhatsApp 在官方網誌確認，用戶完成預約設定後，即使手機在指定時間關機或沒電，訊息亦會依時送出。公司同時表示，預約發送的私人訊息繼續採用端對端加密，WhatsApp 本身亦無法讀取訊息內容。

定時發送早已出現在其他通訊服務。同屬 Meta 旗下的 Instagram 早於 2024 年加入相關功能；Apple 的 iMessage 亦已提供稍後傳送功能。WhatsApp 今次加入原生定時發送，用戶毋須另行安裝第三方排程工具，便可處理日常預約訊息。

iPhone 及 Android 分批推出

WhatsApp 將於未來數星期逐步向全球用戶開放新功能。用戶可先將 iPhone 或 Android 手機上的 WhatsApp 更新至最新版本，再於對話中嘗試長按發送按鈕。由於功能分批推出，即使已更新 App，個別帳戶仍可能暫時未能使用。

來源：WhatsApp