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據報，xAI 共同創辦人 Igor Babuschkin 日前在 X 分享，多個高難度項目用 Claude Opus 5.5 處理時一直未有進展，改用 Google Gemini 4 Carbon 和 Neon 後一夜解決。他認為已有更合適的選擇，繼續為 Claude 付費不划算。

多個 AI 代理協作 最怕偏離目標

Igor Babuschkin 隨後在 X 解釋，他感受到最大分別的是需要多個 AI 代理協作、持續運行約 24 小時才完成任務的複雜項目。這類工作由一組 AI 代理共同執行，涉及多個步驟，與向模型提出一條問題不同。

他表示，當項目目標未清楚界定，Claude Opus 容易引入各種錯誤，也容易偏離原來的工作方向。他認為 Gemini 在這些情況下判斷較好，完成任務後，項目比開始時更整潔。

Carbon 擅長整體設計 簡單問題也要等

他在另一則回覆提到，Gemini 4 Carbon 擅長處理整體設計，也能讓項目沿原定方向推進，不用反覆修改便能做到他想要的結果。代價是即使問一條簡單問題，有時也要等幾分鐘才收到回覆。

據報在 Google DeepMind 負責 Gemini 後訓練的 Melvin Johnson 在 X 回應，Carbon 不太擅長按題目調整推理力度，Neon 在這方面做得較好。他稱往後的模型會維持或改善 Neon 在這方面的表現。Google 早前公布 Neon 時，將 Carbon 定位為應付最棘手的長時間項目，Neon 則兼顧複雜任務所需的推理深度和效率。

一夜解決屬個人項目經驗

xAI 共同創辦人稱，改用 Gemini 4 Carbon 和 Neon 後一夜解決多個用 Claude Opus 5.5 卡關的項目，這是他分享的個人工作經驗，並非 xAI 宣布更換模型。帖文未交代各項目的完整細節，也沒有逐項比較兩款 Gemini 的成果，無法分辨哪一款解決了哪項難題，亦不能據此為幾款模型排出整體名次。

來源：X、Google